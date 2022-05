Roma-Feyenoord, è corsa ai biglietti: in 6mila in fila dalle 7.30. Prezzi dei voli per Tirana alle stelle

Assalto a Tirana. I tifosi della Roma sono in fibrillazione: vogliono esserci in quella che sarà un finale europea storica e che il pubblico giallorosso non vive da 31 anni. Questa mattina a partire dalle 7.30 migliaia di persone (erano 6.300 alle 9.30 del mattino) si sono messe in coda virtualmente per accedere al concorso riservato agli abbonati aperto dalle 9 alle 13 di oggi. Partecipandoci si avrà la possibilità si essere tra i 2 mila sorteggiati a cui sarà garantito il biglietto per la finale del 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. Altri 166 tagliandi, invece, saranno riservati a chi è andato in trasferta a Bodo il 21 ottobre (la partita persa 6-1), mentre un centinaio sarà esclusivamente per le persone disabili. Resta una quota gestita dal club per iniziative speciali, sponsor, inviti istituzionali ed altro. Non sarà possibile acquistare pacchetti viaggio più ingresso allo stadio e nessun biglietto sarà messo in vendita dalla Roma.

Aerei e navi: il viaggio

Sono queste le indicazioni della società per partecipare a una trasferta storica, i tifosi hanno già preso d’assalto aerei e navi: i più lungimiranti hanno acquistato un biglietto aereo 4/5 mesi fa quando il costo si aggirava intorno ai 50 euro, i più scaramantici, invece, sono alle prese in queste ore per organizzare la trasferta. La partenza da Roma in aereo il 24 maggio con scalo si aggira intorno ai 500 euro, terminati invece i biglietti diretti. C’è chi ha prenotato la nave da Bari, chi invece si recherà agli aeroporti di Milano, Ancona o Firenze o chi atterrerà a Podgorica in Montenegro e affitterà un’auto o chi in auto ci andrà dall’Italia.

Insomma, in tifosi si stanno ingegnando per essere presenti alla partita più importante della stagione e non lasciare sola Roma. Un traguardo storico festeggiato da Mourinho con le lacrime di commozione e nella notte da migliaia di tifosi che hanno tenuto caroselli per tutta la città. Alcuni, invece, hanno atteso l’uscita di Abraham fuori l’Olimpico per abbracciarlo e scattare dei selfie. Su social e radio sono tutti al settimo cielo, l’uomo del momento osannato da un’intera tifoseria è Mourinho che in una stagione è riuscito a conquistare una finale regalando ai romanisti una gioia indimenticabile.