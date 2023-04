Roma femminile, Wenninger si ritira a fine stagione: per lei un posto nella federazione austriaca

Carina Wenninger ha deciso di lasciare. La calciatrice austriaca, classe 1991, alla fine della stagione appenderà le scarpette al chiodo. E' stata lei stessa, con un video messaggio pubblicato dai canali social della Roma a darne l'annuncio:«Dopo 16 anni in giro ho voglia di tornare a casa. Avrò un ruolo nella federazione austriaca, ovviamente sulla parte femminile, e il mio compito sarà quello di seguire le ragazze nel loro percorso di crescita». L'austriaca però non perde di vista in nessun modo quelli che sono gli obiettivi giallorossi in questo finale di stagione:«Voglio vincere due trofei con la Roma, in quella che per me è stata un'esperienza fantastica» ha sottolineato.

RETROSCENA RINNOVO

La Roma un poco di tempo fa si era seduta a tavolino con Wenninger per parlare del rinnovo contrattuale. Un accordo in scadenza alla fine di questa stagione che la società giallorossa aveva deciso di prolungare. Ma dal primo momento Carina ha preso tempo, mettendo sul piatto l'offerta che le era arrivata direttamente dalla federazione austriaca. E visti i buoni rapporti che ci sono sempre stati tra le parti, Bavagnoli ha acconsentito. Poi Wenninger ha preso la decisione di ritirarsi e cambiare vita. Non a cuor leggero, visto che non scenderà più in campo e visto anche che nel video messaggio non ha per niente nascosto la propria emozione. Ma alla fine, dopo così tanto tempo lontana da casa, ha prevalso il cuore. Wenninger chiude dopo 15 anni al Bayern Monaco e dopo questa esperienza a Roma dove per il momento ha vinto la Supercoppa Italiana. Sperando che i trofei alla fine dell'anno possano essere tre: sì, ci sono scudetto e Coppa Italia da conquistare.