La Roma femminile è in semifinale, battuto il Como: adesso c'è l'Empoli

La Roma è in semifinale di Coppa Italia. Per la seconda volta di fila. Al Tre Fontane le giallorosse battono 2-1 il Como (pratica già archiviata dopo la gara d'andata finita 3-0) e si regalano l'Empoli. La squadra di Spugna in campionato ha battuto le toscane sia in casa che in trasferta: la sensazione, insomma, è che l'ultimo atto della manifestazione della quale la Roma è detentrice sia davvero vicino. Manca solamente l'ultimo passo.

Ribaltone Roma

Tutto semplice anche al ritorno contro il Como, squadra che gioca in Serie B. Le giallorosse prima prendono lo schiaffo che le sveglia - Kubassova naviga sul filo del fuorigioco e batte Lind col destro -, poi rimettono a posto la situazione in meno di 10 minuti. Impatta la solita Haavi, ormai devastante e punto fermo di questa squadra, con il quinto gol in maglia giallorossa. Brava la norvegese ad anticipare sul primo palo. Poi ci pensa Pirone: sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone rimane nella disponibilità dell'attaccante campana che a porta vuota ribalta la partita e mette in banca la qualificazione.

No stop

Le giallorosse comunque non si fermano, forti anche di una superiorità evidente in mezzo al campo. Ci provano in sequenza Giugliano e Linari senza poca fortuna. Poi, prima di prendersi i meritati applausi, Haavi centra la traversa dal limite dell'area dopo una giocata incredibile. Poco male. L'obiettivo minimo è stato raggiunto. Adesso stop al campionato, c'è la nazionale di Milena Bertolini che sarà impegnata nell'Algarve Cup. Le azzurre due anni fa erano arrivate fino in finale, poi lo scoppio della pandemia e il ritorno veloce in Italia per non incorrere il rischio di uno stop aereo che era imminente. E' arrivato il momento di rifarsi. Le giallorosse impegnate saranno cinque: Di Gugliemo, Giugliano, Linari, Serturini e Soffia.