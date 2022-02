Roma, col Pomigliano per l'ottava meraviglia. Intanto rescinde Thaisa Moreno

Torna la Serie A femminile, con la Roma che domani al Tre Fontane (si parte alle 14,30) ospita il Pomigliano. Le giallorosse sono alla ricerca dell'ottava vittoria di fila per rimanere alle spalle della Juventus capolista. Le campane, tranquille a metà classifica, non dovrebbero dare particolari problemi ad una squadra che ha recuperato sia Giugliano che Pirone: la prima si candida senza dubbio per una maglia da titolare; la seconda invece potrebbe inizialmente partire dalla panchina per lasciare spazio a Paloma Lazaro, decisiva in Coppa Italia. Sarà una settimana importante per la Roma, visto che è in programma anche il ritorno dei quarti di finale della manifestazione nazionale. Dopo il 3-0 in trasferta sul campo del Como, la gara di mercoledì appare una formalità.

Spugna:«Gara fondamentale»

«Per noi è una finale, contro una squadra che è alla ricerca di punti per la salvezza. Come noi abbiamo il nostro obiettivo, anche loro lo hanno. La Roma arriva comunque bene alla partita, stiamo recuperando qualche pezzo, e sappiamo bene quanto sia importante questa sfida. Da adesso in poi sono tutte fondamentali» ha detto il tecnico giallorosso Alessandro Spugna in fase di presentazione.

Saluta Thaisa

Nel frattempo altro movimento di mercato. Dopo la firma in settimana della norvegese Sophie Haug, attaccante, saluta la brasiliana Thaisa Moreno. Arrivata in estate, ha trovato l'accordo per la rescissione del contratto. Per lei 11 presenze stagionali e mai la sensazione di poter dare qualcosa in più.