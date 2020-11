Roma, contro il Milan per le speranze scudetto

Se non vale una stagione, poco ci manca. La Roma femminile di Betty Bavagnoli sa benissimo che domani, sul campo del Milan, si gioca una buona fetta di campionato. Eh sì, perché una sconfitta allontanerebbe quasi in maniera definitiva le giallorosse dalla zona Champions League. Al contrario invece, se Bartoli e compagni riuscissero a portare a casa i tre punti, allora si aprirebbero nuovi scenari. Perché la Roma, in quel caso, volerebbe al quarto posto in classifica a solamente poche lunghezze dall’obiettivo principale della stagione. Perché è inutile nasconderlo, viaggiare il prossimo anno in Europa è quello che vuole la squadra. Che è stata appunto costruita per questo.

TUTTO SU PALOMA

Bavagnoli si affiderà a Paloma Lazaro: l’attaccante spagnola arrivata in estate dalla Fiorentina, ha già messo a segno 6 reti nelle prime 7 giornate di campionato. E domenica scorsa, con il gol proprio alla sua ex squadra, è diventata la calciatrice straniera più prolifica nel campionato di serie A: per 16 volte la spagnola ha timbrato il cartellino, lascandosi dietro Aluko e Kelly, ferme a 15. In questa speciale classifica c’è anche un’altra giallorossa. Thomas infatti è quinta con 9 reti. Chi comunque potrebbe fare la differenza è Annamaria Serturini: l’esterna d'attacco sta vivendo un grandissimo momento di forma e non vuole certamente fermarsi adesso. Vuole dare il suo apporto in una gara così importante.

IMPEGNO DURO

Sarà comunque difficile andare a fare bottino pieno a Milano. La squadra di Ganz in estate si è rinforzata e sta disputando un’ottima stagione. Oltretutto in settimana le rossonere hanno piazzato un vero e proprio colpaccio di mercato: è arrivata infatti Veronica Boquete, centrocampista offensiva e miglior realizzatrice nella storia della Nazionale spagnola. Potrebbe esordire proprio domani con la sua nuova maglia. Sarà un impegno ostico quindi, anche perché la Juventus ha vinto in trasferta e in rimonta sul campo della Florentia (1-2, segna ancora la romana Arianna Caruso) e quindi si è portata nuovamente a +6 proprio sulle ragazze di Ganz. Che vogliono accorciare. Ma la Roma non può in nessun modo permettersi un passo falso.



