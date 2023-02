Roma femminile, ecco il calendario per lo scudetto: si parte con la Fiorentina, l'ultima con la Juventus

Ecco il calendario, quello finale, quello che potrebbe regalare lo scudetto alla Roma femminile di Alessandro Spugna. Le giallorosse hanno chiuso la regular season con otto punti di vantaggio sulla Juventus, un bottino da gestire in queste ultime otto gare della stagione che vedrà incrociarsi, in partite di andata e ritorno, le prime cinque classificate. Ci sono anche Fiorentina, Inter e Milan che si contenderanno il tricolore, ma senza dubbio sono le giallorosse le super favorite. Ovviamente è tutto apertissimo per il secondo posto, quello che regalerà la qualificazione alla prossima Champions League.

SI PARTE CON LA FIORENTINA

La Roma inizierà in trasferta contro la Fiorentina: nel weekend tra il 18 e il 19 marzo. Riposo nella seconda giornata, poi Milan in casa, Inter a Milano e Juventus al Tre Fontane. L'ultima giornata di questa seconda fase è prevista per il 27-28 maggio. Una data che potrebbe essere storica per i colori giallorossi anche se, dalle parti di Trigoria, visto il vantaggio, si spera che lo scudetto possa essere festeggiato prima. La truppa di Spugna ha chiuso il campionato vincendo 16 partite su 18: ha perso solamente contro le bianconere sia a Vinovo che al Tre Fontane. Ma il percorso in generale poi è stato netto, e questo ha permesso di chiudere davanti a tutte.

MARZO DECISIVO

Sarà un mese di merzo decisivo. Perché nei prossimi due fine settimane la Roma giocherà contro il Milan per l'accesso alla finale di Coppa Italia: domenica in trasferta, sabato 11 marzo nella Capitale. Senza dimenticare che il 21 all'Olimpico arriverà il Barcellona per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Il ritorno, la settimana successiva, è previsto al Camp Nou. Una stagione intera in un mese. Questo è il destino.