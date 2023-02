Roma, è ufficiale: Bartoli ha rinnovato fino al 2025. Intanto per il Barcellona venduti oltre 16mila biglietti

Elisa Bartoli ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025. L'annuncio è stato dato dalla società giallorossa attraverso una nota apparsa sul sito. Una cosa normale, visto che da quando questa società è nata ha sempre indossato la fascia da capitano. Quindici gol in 112 presenze per Elisa, che ha commentato in questo modo il prolungamento dell'accordo:«È sempre un’emozione firmare un contratto con questo club, perché Roma e la Roma sono per me casa. Sono qui dal primo giorno, ho visto crescere questa squadra stagione dopo stagione con tanto sacrificio e ambizione, per questo motivo sono fiera di continuare a farne parte. Le nostre sfide sono sempre più affascinanti, non vedo l’ora di continuare a viverle con questi colori».

«Vederla firmare il rinnovo oggi è una gioia per tutti noi; sapere che continuerà a essere il capitano e il punto di riferimento di questa squadra ci rende tutti estremamente orgogliosi» ha invece detto Bavagnoli.

FEBBRE CHAMPIONS

Manca un mese esatto alla gara dell'Olimpico contro il Barcellona in Champions League per le ragazze di Spugna, e la tensione inizia a salire. Sì, al momento sono oltre 16mila i biglietti staccati per i quarti di finale contro quella che è la squadra più forte d'Europa in questo momento. Un doppio confronto che si giocherà prima nella Capitale e poi in Spagna, la settimana successiva, al Camp Nou. Domenica prossima le giallorosse affronteranno l'ultima gara della regular season contro la Sampdoria in trasferta: riuscire a vincere significherebbe giocare le ultime otto partite della stagione, quelle che assegneranno lo scudetto, partendo da almeno otto punti di vantaggio sulla Juventus. Sarebbe fondamentale. Poi, spazio alla Coppa Italia: in una settimana gara d'andata e ritorno contro il Milan con la prima che si giocherà in Lombardia e che darà il pass per la finale. A marzo la Roma si gioca l'intera stagione.