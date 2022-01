Roma, Diawara in stand-by: per il centrocampo Nandez e Pereira tra i nomi in ballo. Piace Guedes

Amadou Diawara ha accettato la realtà: in campionato è stato utilizzato appena 168 minuti, è praticamente fuori rosa e ha preso atto di essere caduto in fondo alle gerarchie dopo l’acquisto di Oliveira. Ecco perché l’agente ha finalmente aperto all’addio, dichiarando che la meta ideale per il guineano sarebbe il Valencia. Un'uscita tardiva, quella del procuratore, perché gli spagnoli sono corsi già ai ripari sul mercato acquistando Ilaix Moriba centrocampista classe 2003 del Lipsia. Complicato, dunque, l’addio di Amadou, anche se una piccola speranza fino 31 gennaio ancora c’è visto l’interesse di Sampdoria, Venezia e Salernitana. Per giugno, invece, sempre con il Valencia, potrebbe aprirsi la cessione di Carles Perez, in cambio la Roma vorrebbe Goncalo Guedes esterno offensivo portoghese. Se a stretto giro non andrà in porto la cessione di Diawara che permetterà alla Roma di risparmiare 1 milione di ingaggio fino a giugno, sarà impossibile regalare a Mourinho il regista classico richiesto: negli ultimi giorni sono arrivati sul tavolo di Tiago Pinto una serie di nomi, tra cui quelli di Danilo Pereira del Psg e Nandez del Cagliari, la formula richiesta dai giallorossi è quella del prestito con diritto di riscatto o del prestito secco. Complicato l’arrivo di Xhaka fresco di rinnovo con l’Arsenal, costa troppo e i Gunners non hanno il sostituto. Oggi, intanto, è stato ufficializzato dalla Salernitana l’acquisto di Federico Fazio: «Non vedo l’ora di cominciare, vengo per aiutare i ragazzi a raggiungere l’obiettivo salvezza. Vengo per lottare, ho visto tante partite della Salernitana quest’anno e conosco bene dei giocatori, devono ritrovare fiducia», ha detto in conferenza stampa. L’argentino ha firmato un contratto fino al 2024 dopo aver risolto consensualmente il contratto con la Roma.