Roma, Diawara: «Capivo lo scetticismo dei tifosi, ma non li ho delusi. Puntiamo il quarto posto»

è arrivato tra lo scetticismo, comprensibile, dei tifosi dopo una stagione alfatta di molti bassi e pochi alti. Il centrocampista in giallorosso si è parzialmente riscattato, ma la lesione al menisco che lo ha tenuto fuori più di 30 giorni e la ricaduta di gennaio, hanno frenato la sua ascesa. Oggiha tanta voglia di ricominciare a giocare a calcio e gli allenamenti a Trigoria, anche se individuali, gli hanno restituito la felicità: «Torneremo a giocare come se fosse l’inizio del campionato. In questo stop forzato ci siamo allenati a casa e dobbiamo vere la forza di ricominciare e andare a mille, l’obiettivo nostro è restare tra i primi quattro», ha detto all’emittente del club. Diawara ha compreso lodei tifosi al suo arrivo nella Capitale: «Venendo da un anno a Napoli in cui avevo giocato poco, sapevo che quando avrei avuto l’opportunità dovevo dare il 120%. Quindi ho capito cosa voleva il mister da me e dai centrocampista e mi sono inserito bene. Era normale lo scetticismo, quando sono arrivato alla Roma non avevo continuità di gioco, mi ero fatto anche male. Sono andato in Coppa d'Africa, mi ha aiutato molto e sono tornato anche prima per iniziare a lavorare con i compagni. Non era semplice entrare subito nei meccanismi della squadra, ho aspettato il momento sapendo che quando avrei trovato continuità non avrei deluso i tifosi romanisti ed è stato così». Ma Diawara punta ancora più alto e magari un giorno arrivare ai livelli di Yaya Touré: «È stato un grandissimo giocatore, un simbolo per i calciatori africani in quel ruolo. A me piaceva tanto, mi piaceva la sua visione di gioco e mi faceva impazzire da bambino. Dovrò fare qualche gol in più per assomigliarci, ma con il lavoro potrò arrivarci».