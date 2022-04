Roma-Bodo, diretta alle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma si gioca una stagione. All'Olimpico alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt: la squadra di Mourinho deve rimontare il 2-1 dell'andata in Norvegia. In caso di vittoria con un gol di scarto si andrebbe ai supplementari, ai giallorossi per accedere direttamente in semifinale ne servono due. Nei tre precedenti in stagione la Roma non ha mai vinto: due sconfitte e un pareggio all'Olimpico nei gironi. Stavolta però, ha spiegato Mourinho, quello che è successo in passato non conta. «Siamo più forti e andremo in semifinale», ha detto lo Special One alla vigilia. L'Olimpico è sold out: oltre 62mila romanisti e quasi duemila norvegesi. Dopo la rissa negli spogliatoi dell'andata si preannuncia un clima infuocato. La vincente se la vedrà in semifinale contro una tra Leicester e Psv Eindhoven.

APPROFONDIMENTI TRIGORIA Mourinho: «Panchina agitata? Tutte bugie» CONFERENCE LEAGUE La rifinitura CALCIO Lazio ospite a Formello SPORT Video ROMA Il primo compleanno di Mourinho alla Roma: le immagini della...

Segui la diretta di Roma-Bodo

Roma-Bodo, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Zaniolo, Shomurodov.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Holbraten, Wembangomo; Saltnes, Hagen, Vetlesen; Solbakken, Espejord, Koomsom. All.: Knutsen (in panchina Kalvenes). A disp.: Smits, Kvile, Larsen, Fet, Konradsen, Mugisha, Boniface, Nordas, Pellegrino.

Arbitro: Sanchez (Spa). Assistenti: Cabenero e Inigo (Spa). IV Uomo: Soto Grado (Spa).

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Bodo, ritorno dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno, DAZN e Tv8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Sul sito del Messaggero la diretta testuale della partita.