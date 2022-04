Roma-Bodo, Mourinho si raccomanda alla squadra prima dell'allenamento. Formazione titolare, fuori Zaniolo

Il sole a picco sul campo Testaccio di Trigoria e un temperatura di circa 20 gradi, fanno da cornice alla seduta d’allenamento alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt. Mourinho la sta preparando nei dettagli: qualche minuto prima di portare la squadra davanti ai giornalisti, l’ha tenuta a rapporto per una decina di minuti e tra le raccomandazioni del tecnico c’è stata quella di non prendere troppi cartellini gialli. Almeno all’inizio della partita. La gara valevole per l’accesso alla semifinale di Conference (i giallorossi dovranno vincere con due gol di scarto), rischia, infatti, di diventare una battaglia visti i precedenti dell’andata (una rissa tra il tecnico del Bodo Kjetil Knutsen e l’allenatore dei portieri Nuno Santos, entrambi sospesi temporaneamente).

Il pubblico sarà quello delle grandi occasioni (Olimpico sold out) e Mourinho non ha nessuna intenzione di sfigurare: la squadra sarà quella titolare, con il terminale offensivo formato da Mkhitaryan, Pellegrini e Abraham. Zaniolo, dunque, siederà in panchina, ma potrebbe essere sfruttato come arma segreta in caso di difficoltà. A centrocampo Oliveira e Cristante, gli esterni Karsdorp e Zalewski. In difesa ha recuperato Mancini da un problema al ginocchio rimediato in Norvegia, con lui anche Smalling e Ibanez. Intanto, Knutsen ha scelto di non parlare alla vigilia: «Vogliamo concentrarci sulla partita e sull'aspetto sportivo, per il rispetto dei valori del calci», Mourinho lo farà ne primo pomeriggio assieme a Mkhitaryan.