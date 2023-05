Giovedì 11 Maggio 2023, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 23:47

La Roma d’Europa si esalta, combatte anche senza forze. Mancano i big, la squadra è stanca e abbattuta dalla quasi mancata qualificazione in Champions dalla via del campionato e Mou inventa una squadra tutta da battaglia.

Roma-Bayer Leverkusen, pagelle: Cristante super (7,5), Matic guerriero (7), Bove trova il jolly (7,5)

Roma - Bayer Leverkusen

Alla fine ha ragione lui, come spesso gli capita quando sente odore d’Europa: Dybala parte dalla panchina (entrerà a quindici minuti dalla fine), Belotti e Abraham si battono come due gregari e poi decide proprio uno così, Edoardo Bove, il bambino di Mou, è lui che regala la vittoria contro il Bayer e un pezzo di finale: una rete cercata dal giovane ex Primavera, che ruba palla sulla trequarti, scambia con Abraham e calcia in porta, pescando l’angolino alla destra del portiere Hradecky. Mourinho ottiene più di quello che immaginava, avendo mezza squadra fuori e soprattutto davanti una formazione come il Bayer, di sicuro più fresca e - nell’occasione - con maggiore talento. Come aveva ampiamente fatto capire, gli bastava restare in partita e andarsela a giocare tra una settimana alla BayArena. Insomma, un pari sarebbe stato baciato dalla grazia. Ma la Roma ha fatto di più, gli ha regalato un successo sul quale costruire la gara di ritorno: se l’andrà a giocare da favorita, per arrivare a toccare la seconda finale di fila, dopo quella dello scorso anno (vinta) di Conference League.

LA PARTITA

Dopo un primo tempo bloccato, con la Roma in difficoltà nei primi dieci minuti, nei quali sono arrivate le occasioni di Andrich e Wirtz e poi il colpo di testa di Ibañez, nella ripresa, la squadra giallorossa ha mostrato più coraggio e meno voglia di attendere. Celik e ancora Ibañez si sono affacciati pericolosamente nell’area di rigore tedesca, poi c’è stata la rete di Bove, che ha aperto la partita e il cuore dei sessantacinquemila dell’Olimpico, che hanno sofferto fino all’ultimo attimo, quando Rui Patricio si è complicato la vita, perdendo un pallone e rimettendolo sui piedi di Frimpong, il cui tiro ha trovato sulla linea l’onnipresente Cristante. Mou sa bene che nulla è finito, che il ritorno sarà complicato e va giocato con la stessa intensità. Ma in più, forse, avrà a disposizione qualche giocatore che finora è mancato. Smalling soprattutto. E Dybala, quello vero.