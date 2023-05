Diretta Roma-Bayer Leverkusen dalle 21,00: probabili formazioni e dove vederla

La partita più attesa, quella che potrebbe dare un senso diverso a questa stagione. La Roma ospita all'Olimpico il Bayer Leverkusen dell'ex pupillo di Mourinho, Xabi Alonso, nell'andata delle semifinali di Europa League. La sfida di ritorno è prevista giovedì prossimo in Germania. I giallorossi non ci arrivano nel migliore dei modi. Assente sicuro Smalling, dovrebbe partire dall'inizio Dybala, anche se ieri il portoghese in conferenza stampa non si è sbilanciato più di tanto. La decisione arriverà solamente a pochi minuti dal fischio d'inizio, quando non si potrà più aspettare. Fischio d'inizio fissato alle 21,00: come al solito Olimpico tutto esaurito. Arbitra l'inglese Oliver, sì, quello del «bidone dell'immondizia al posto del cuore» a detta di Buffon. Con Mou il passato non è dei migliori in Premier League.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove, Matić, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All.: Xabi Alonso

Arbitro: Oliver

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

Roma-Bayer Leverkusen è in programma oggi, giovedì 11 maggio, alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 253) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). In streaming il match si potrà seguire anche su Dazn, che ha i diritti della seconda manifestazione europea. Ovviamente il servizio in streaming è offerto anche da Sky Go e da NOWTV.