Roma, centro storico invaso dai tifosi giallorossi per i 92 anni del club. Cori contro Pallotta

I tifosi della Roma si sono radunati nel centro storico per festeggiare i 92 anni del club. L’appuntamento al Pantheon poco prima delle 22 dove circa in 1000 si sono dato appuntamento con sciarpe e bandiere per ricordare il momento storico in cui Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della storia della nuova società della Capitale. Era il 22 giugno 1927. La data, però non viene condivisa dal club secondo cui il giorno della fondazione risale il 7 giugno 1927. In attesa della mezzanotte i tifosi hanno intonato cori contro il presidente James Pallotta, il suo consulente Franco Baldini e altri esponenti della società. Attestati di stima, invece, per Daniele De Rossi prossimo alla partenza per l’Argentina sponda Boca Juniors. Un enorme striscione è stato esposto davanti all’ingresso del Pantheon «L’AS Roma appartiene a noi». Allo scoccare della mezzanotte il corteo raggiungerà Via degli Uffici del Vicario 35 (la sede storica della fondazione della Roma). Sarà lì che comincerà la festa.



Ultimo aggiornamento: 23:16

