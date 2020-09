La Roma scivola a Empoli: giallorosse già a -5 dalla vetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Roma. E il divario con il Milan – attuale capolista in attesa di Juve e Fiorentina – è già di 5 punti. Esce con le ossa rotte dalla trasferta di Empoli la squadra di Betty Bavagnoli (0-2), che paga a caro prezzo quella mancanza di cinismo in attacco che ne ha contraddistinto la scorsa stagione e anche le prime due giornate di questa annata. Perchè la Roma crea ma sbaglia. Mancando di lucidità e di cattiveria quando bisogna affondare il colpo. C’è anche un po’ di sfortuna in tutto questo (palo di Bonfantini e sul successivo tap in di Serturini miracoloso salvataggio di Di Guglielmo sulla linea) ma non può essere un alibi.La sconfitta è arrivata su rigore: il primo conquistato da Cinotti e realizzato da Prugna (5’st), il secondo per un fallo di mano di Bartoli sulla linea di porta con conseguente espulsione della capitana giallorossa. Questa volta è Glionna (50’st) a battere l’ex Rachele Baldi, inoperosa per tutto l’arco della gara e incolpevole sui tiri dagli 11 metri. Nel primo tempo le giallorosse si sono mosse bene. Trovando spesso la profondità con Serturini da una parte e Bonfantini dall’altra: ma Làzaro stasera è stata assente e mai è riuscita a calciare verso lo specchio della porta. Le giallorosse anche a inizio ripresa sono andate vicine al vantaggio con Hegerberg, e nuovamente di Di Guglielmo ha salvato sulla linea il colpo di tacco della numero 8 giallorossa. Poi è arrivato il gol della squadra di Alessandro Spugna che ha indirizzato la partita.Ottima in tutto questo è stata la partita del portiere empolese: decisiva in un paio di occasioni e soprattutto nell’occasione di Serturini subito dopo il vantaggio. Una parata bellissima che avrebbe potuto regalare un finale diverso da quello uscito fuori. Merito a lei ed a tutto l’Empoli, che è alla seconda vittoria in campionato e che ha perso solamente in pieno recupero, il weekend scorso, contro la Juventus.Vince il Milan, 3-1, contro la Pink Bari, confermando che contro le pugliese le rossonere si scatenano. E la stessa cosa vale per Valentina Giacinti, che si sblocca con una doppietta. Per il Milan a segno anche l’inglese Dowie (terzo gol in altrettante partite). Rete della bandiera per la Pink Bari, nel finale, di Soro.Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo, e terza sconfitta invece per il Napoli. Le neroverdi di Piovani s'impongono 3-1 in rimonta piazzandosi alle spalle del Milan. Mattatrice della serata la giovanissima (2004) Bugeja, maltese, al debutto nella massima serie. Doppietta per lei, che inizialmente pareggia il vantaggio di Di Marino per il Napoli, e poi gol che chiude la partita. La rete della rimonta è stata siglata da Dubcova, una delle migliori, in generale, di questo inizio di stagione.