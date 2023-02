Guerra, tensione anche nel calcio: cosa è successo tra Shinnik (squadra russa) e Mynai (squadra ucraina)

Rissa in albergo tra i giocatori della squadra ucraina Mynai e quelli di una squadra russa Shinnik, entrambe in ritiro in Turchia a causa dello stop dei campionati nazionali. La guerra allarga i confini e ha coinvolti anche i protagonisti del rettangolo verde.



Il filmato girato dalla parte ucraina ha catturato parte della rissa. Si può vedere come lo staff dell'hotel stia cercando di separare gli atleti. Ad un certo punto, un rappresentante di Shinnik ha attaccato i giocatori di Minai. Dopodiché, è «tornato» in squadra.

Il club di Yaroslavl ha dichiarato ufficialmente che i suoi giocatori non hanno iniziato ia rissa: «I nostri giocatori si sono comportati come una vera squadra, difendendo il loro compagno di squadra, che è stato aggredito. Secondo i risultati di una visita medica, non sono state riscontrate ferite gravi nei giocatori dello Shinnik», si legge nel comunicato della squadra.





Anche il consolato generale russo ad Antalya ha osservato che la rissa è stata provocata dal comportamento inappropriato dei calciatori ucraini.

In #Turkey, the football players of the Russian "Shinnik" and the Ukrainian "Minaj" were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2023