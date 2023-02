Lukaku, insulti a Barella durante Sampdoria-Inter: «Basta, non si fa così, figlio di p....». Inzaghi: «Non deve più succedere»

A Marassi, Sampdoria-Inter è sullo 0-0 e al 38' del primo tempo, Lukaku sbaglia un controllo e Barella se la prende, lamentandosi dell'errore del belga, sbracciando vistosamente. L'ex Chelsea allora non ci sta e sbotta a muso duro, infuriato: «Basta! Basta! Non si fa così» si legge dal labiale per quanto si è visto in tv, oltre ad altre parole che somigliano a un pesante insulto.

Stankovic frena l'Inter, solo 0-0 in casa della Samp: il Napoli ringrazia e vola a +15

Lukaku, insulti a Barella durante Sampdoria-Inter

«Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a finalizzare, c'è tanto rimpianto per questo pareggio e penso ad esempio alla traversa di Acerbi in pieno recupero. Dispiace ed è naturale che ci sia un pizzico di amarezza come è giusto che sia perché stasera volevamo portare a casa un altro tipo di risultato. Non abbiamo sottovalutato la partita, l'approccio dei ragazzi era stato quello giusto. Eravamo reduci da tre vittorie consecutive e volevamo continuare su questa strada», ha spiegato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi al termine della gara.

Inzaghi: non deve succedere

Poi l'allenatore nerazzurro parla anche di Lukaku sostituito nella ripresa: «È partito bene. Sta lavorando tanto ogni giorno ed è naturale che abbia bisogno di minutaggio. Nel primo tempo su quel pallone 'sporcò avrebbe potuto anche segnare. Poi nella ripresa è un pò calato, noi ci siamo allungati un pò e avevo pensato di inserire Dzeko con Lukaku e Lautaro, poi un pò di distanze si erano perse».

Poi Inzaghi si sofferma sul momento di tensione nel primo tempo che ha visto protagonisti proprio Lukaku e Barella: «Hanno avuto questo battibecco proprio davanti alla mia panchina, me ne sono accorto immediatamente. Sono cose che non mi piacciono, ma a fine primo tempo ne abbiamo parlato: erano seduti uno al fianco all'altro e sono sempre insieme. Tutto risolto, ma non deve succedere», ha concluso Inzaghi. Amarezza anche nelle parole del difensore Stefan de Vrij: »Il Napoli sta volando, porta a casa le vittorie mentre noi a volte non riusciamo a vincere come è successo stasera. Troppa frenesia in campo? Forse sì, anche se abbiamo creato diverse occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Peccato, stasera abbiamo perso due punti».