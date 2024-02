Rennes-Milan: doppio rigore per fallo di Kjaer e mano di Jovic, il Var interviene solo sul secondo: cosa è successo

Rennes-Milan si infiamma a causa del calcio di rigore assegnato ai francesi per un fallo di Kjaer. Il difensore danese ha atterrato Terrier nel tentativo di anticiparlo al limite dell'area. Il centrale, però, ha trovato solo le gambe del numero 7 dei francesi e per questo motivo l'arbitro ha deciso di assegnare il tiro dagli undici metri. Grandi polemiche da parte dei calciatori meneghini e dei loro tifosi, che sui social hanno chiesto a gran voce l'intervento del Var. Questo, invece, non è intervenuto permettendo così al Rennes di trovare il momentaneo 2-1.

Cosa è successo

Al 52' Terrier riceve palla al limite dell'area e Kjaer cerca di anticiparlo per strappargli il pallone. Nel tentativo, però, il danese ha colpito solo la gamba destra del trequartista francese che si lascia cadere. Pinheiro ha visto il fallo del numero 24 e ha deciso di assegnare il penalty senza passare per l'On Field Review.

Le proteste sui social sono state diverse. Aprendo X infatti si legge: «Rigore ridicolo», «Ma come si fa a fischiare un rigore simile?» e ancora: «Il Var che fine ha fatto?».

L'altro episodio

Oltre al dano la beffa perché al 66' Pinheiro è andato proprio a bordo campo per revisionare un tocco di mano in area di Jovic. Il serbo, che si era fatto perdonare per le due giornate di squalifica con un gol, devia con il braccio un calcio di punizione in area per cui si erano scatenate le polemiche dei giocatori del Rennes. Dal dischetto è partito sempre Bourigeaud che ha calato il momentaneo 3-2.