Ranieri, manita a Benitez: Everton travolto dal Watford

Sabato 23 Ottobre 2021, 20:28

Non è tardato il riscatto di Claudio Ranieri. Il tecnico del Watford si riprende dalla sonora sconfitta contro il Liverpool e ripaga con la stessa "manita" l'Everton di Rafael Benitez: Everton battuto 2-5. Se nella prima uscita "i calabroni" erano stati battuti in casa 5-0, sabato si sono rifatti grazie alla tripletta dell'attaccante norvegese Josh King, con l'aggiunta delle reti di Kucka e Bonaventure nel recupero. L'Everton era passato in vantaggio per primo con Davies, ma è stato raggiunto e rimontato, nonostante il gol di Richarlison l'avesse riportato avanti. I Toffees, che avevano iniziato la stagione in modo promettente sotto Benitez, sono crollati nell'ultimo quarto d'ora e hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre partite.