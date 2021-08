Juventus: torna Kean, l'attaccante sarà a Torino nelle prossime ore

Sabato 28 Agosto 2021, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 13:07

L’Everton ha aperto al prestito con obbligo: Kean è a un passo dal ritorno alla Juventus. Decisivo l’ultimo summit alla Continassa mercoledì tra Mino Raiola e la dirigenza juventina per definire gli ultimi dettagli: l'azzurro, classe 2000, è atteso a Torino nelle prossime ore. Intanto il mercato dei bianconeri potrebbe regalare un altro colpo in attacco, sempre vivi i contatti per Scamacca, occhi anche su Raspadori, e Icardi rimane pista percorribile nel caso in cui si trovasse l’accordo con il Psg.