Il Psg tra Allan e Paredes: offerti 80 milioni per il brasiliano. E il Napoli non molla Fornals

Allan-Psg, ore calde. Il club francese ha presentato un'offerta sugli 80 milioni più alti bonus (con il coinvolgimento dello sponsor Qatar Airways) per strappare il classe '91 al Napoli. Una cifra giudicata molto interessante, ma in questo momento il club campano non ha ancora in mano il nuovo centrocampista. La decisione finale arriverà quindi solo nelle prossime ore se non addirittura giorni. Intanto l'ex Udinese, da settimane in contatto con il gruppo brasiliano della formazione francese, spinge per partire. All'età di 28 anni, giudica del resto irrinunciabile la proposta di ingaggio sui 6 milioni di euro a stagione.Capitolo Fornals: raggiunta l'intesa di massima con il calciatore, manca quella tra il Napoli e la società iberica sulla clausola da 27 milioni di euro (può salire fino 33 in base ad alcuni accordi). Il classe '96 è definito un tuttocampista, il suo eventuale arrivo permetterebbe quindi a Fabian Ruiz di giocare stabilmente al centro. Non viene poi perso di vista Barella, in parola però con l'Inter e pallino di Zola al Chelsea.Chiusura sulle uscite: Rog è sempre più vicino al Siviglia (prestito con diritto di riscatto sui 20-25 milioni di euro).