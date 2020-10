Gattuso può lanciare Bakayoko titolare, quanti ballottaggi nel Milan

Ci siamo, il fantacalcio entra nel vivo. Tutti ormai hanno fatto la propria asta e c’è chi sta fremendo per schierare la prima formazione della stagione. La sosta per le nazionali ce la siamo messa alle spalle e nel week end si riparte col campionato. Ad aprire la quarta giornata è la sfida di sabato alle 15 tra Napoli e Atalanta e verrà chiusa dal posticipo del lunedì sera Verona-Napoli. Vediamo quali sono, ad oggi, le probabili scelte degli allenatori tra certezze e dubbi per il vostro fantacalcio.

NAPOLI-ATALANTA (Sabato ore 15)

Occhio al ballottaggio Ospina-Meret tra i pali del Napoli; Mario Rui più di Hysaj a sinistra e a centrocampo potrebbe debuttare Bakayoko che insidia Lobotka. Nell’Atalanta Djimsiti e Romero si giocano un posto in difesa, Muriel in pole su Malinovskyi e Pasalic per affiancare Duvan Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme, Lobotka; Lozano, Osimhen, Mertens.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

INTER-MILAN (Sabato ore 18)

Tanti indisponibile per Conte, che oltre a Sensi squalificato deve fare a meno anche di Skriniar, Bastoni e Young positivi al Covid. Scelte obbligate con D’Ambrosio e Kolarov nei tre di difesa, Brozovic in mezzo e Perisic largo a sinistra. Nel Milan Calabria è in vantaggio su Dalot, Tonali scalpita ma Bennacer e Kessie sono favoriti; davanti Brahim Diaz si gioca il posto con Leao e Saelemaekers-Castillejo è l’altro ballottaggio.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

BOLOGNA-SASSUOLO (Domenica ore 12.30)

Senza Medel e Poli, Dominguez e Svanberg si giocano il posto vicino a Schouten, Barrow più di Sansone nel terzetto dietro a Palacio nel quale c’è anche Orsolini. Nel Sassuolo ballottaggio Muldur-Toljan a destra, Boga può andare in panchina con Berardi, Djuricic e Defrel (più di Haraslin) dietro a Caputo. In mediana testa a testa tra Obiang e Bourabia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

SPEZIA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

Tanti indisponibili e altrettanti dubbi per Italiano, che in porta conferma Rafael perché Zoet è ancora ko. Chabot è favorito su Terzi in difesa e a centrocampo Pobega prova a togliere il posto a Bartolomei. Nel tridente d’attacco zero certezze: Verde favorito su Agudelo a destra, Gyasi-Farias è il ballottaggio dall’altra parte e al centro uno tra Piccoli e Nzola. Se non recupera Pezzella, nella Fiorentina debutterà Martinez Quarta; Lirola in vantaggio su Callejon e Ribery-Kouame in attacco con Vlahovic in panca.

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Biraghi; Kouame, Ribery.

TORINO-CAGLIARI (Domenica ore 15)

Nel Toro si scalda Ricardo Rodriguez, che potrebbe giocare a sinistra al posto di Ansaldi; Vojvoda più di Izzo a destra e Zaza o Bonazzoli vicino a Belotti. Nel Cagliari dovrebbe partire Zappa dal primo minuto, parte in vantaggio su Faragò. Sottil davanti a Ounas per completare il tridente con Simeone e Joao Pedro.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

UDINESE-PARMA (Domenica ore 18)

Il primo ballottaggio per Gotti è in porta, dove Scuffet potrebbe togliere il posto a Nicolas. El Tucu Pereyra si prende un posto a centrocampo e mette Coulibaly in panchina, Ouwejan in vantaggio su Zeegelaar e uno tra Okaka e Nestorovski insieme a Lasagna. Osorio può giocare al posto di Iacoponi, Pezzella favorito su Gagliolo e Sohm insidia Hernani a metà campo. Cyprien verso il debutto.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, de Paul, Makengo, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

VERONA-GENOA (Lunedì ore 20.45)

Scelte obbligate per Juric che ha la rosa decimata a causa dei molti giocatori risultati positivi al Covid. Situazione simile al Genoa, dove Perin sarà in dubbio fino all’ultimo: se non ce la fa è pronto il debutto di Paleari. Bani è più di Zapata in difesa e davanti potrebbe esserci la prima volta di Shomurodov che parte davanti a Scamacca.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Ceccherini, Dimarco; Ruegg, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Favilli.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic; Czyborra; Pandev, Shomurodov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA