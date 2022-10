Primavera, la Lazio crolla in casa contro l'Entella: decide il colpo di testa di Dolce

Altro passo falso per la Lazio Primavera. Dopo quattro punti in tre gare nel girone B di Primavera 2, contro la Virtus Entella era atteso il riscatto. Nell’ultima sfida al Fersini l’under 19 biancoceleste si era imposta a valanga sul Monopoli (5-0), ma stavolta è andata in maniera differente. I liguri sono corsari e col colpo di testa di Dolce infliggono la seconda sconfitta in questo inizio di stagione a capitan Ruggeri e compagni. Non proprio la miglior partenza in vista dell’obiettivo promozione.

Vantaggio di Dolce

È una Lazio che ci prova a stento nella prima frazione e si vede raramente dalle parti di Rinaldini. Sanderra chiedeva una reazione ai suoi dopo l’ingiusto pareggio di Salerno, ma i biancocelesti non incidono. L’unico a cercare la scintilla è Castigliani sull’out destro, ma difficilmente ci riesce. L’Entella invece pian piano prende campo e dopo aver tenuto bene sui primi tentativi di manovra della Lazio, al 36’ passa in vantaggio. Dolce, lasciato troppo solo da Kane, su calcio d’angolo si libera bene e di testa anticipa Marino battendo Magro. Un colpo che pesa e influisce sulla prestazione della squadra di Sanderra.

I biancocelesti non reagiscono, rimpianto Crespi

Quest’ultima ne accusa le conseguenze anche nella seconda frazione e non si rende quasi mai pericolosa. Il tecnico ci prova inserendo subito Adjaoudi al posto di Napolitano, ma la tecnica dell’algerino non aiuta molto. L’Entella invece rischia pure il raddoppio al 69’ con Magro che è costretto a superarsi sulla conclusione di Di Mario. Spento anche il gioiellino Saná Fernandes, quasi mai pericoloso. Meglio invece Castigliani che all’82’ pesca perfettamente in area Crespi, ma il numero 9 spreca di testa spedendo larga l’occasionissima. Prima sempre lui era stato interrotto sul più bello grazie all’uscita di Rinaldini. Queste le uniche due chance per la Lazio, mentre l’Entella inserisce Coscarella e Thioune con numeri differenti rispetto a quelli in lista. Primo crollo in casa per la squadra di Sanderra.