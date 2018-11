Premier League, pari tra Arsenal e Liverpool, il Leicester vince e ricorda il presidente scomparso

Anche in Premier League, come in Italia, si è giocato per l'11/a giornata, e i fari erano puntati sul match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. È finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e, molto bella, di Lacazette nel finale. A fine partita il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha sottolineato di non aver gradito l'operato dell'arbitro: «ci hanno annullato un gol che non era in fuorigioco, e Van Dijk ha avuto due importanti occasioni che lui normalmente segna a occhi chiusi. Non sono contento per come abbiamo difeso nel primo tempo, non era quello che volevamo. È un punto e ce lo prendiamo, un punto contro l'Arsenal è sempre un buon risultato ma avremmo potuto vincere. La rete annullata? C'è una sola persona che può rispondere oltre all'arbitro, ed è il guardalinee». Ora il Liverpool (oggi male Salah) è in testa al campionato, con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea di Sarri potrebbe invece raggiungere i Reds di Klopp se batterà il Crystal Palace in uno dei tanti derby di Londra che il torneo propone.



A Cardiff prima vittoria del Leicester dopo la scomparsa, nell'incidente con l'elicottero, del patron Vichai Srivaddhanaprabha. È finita 1-0 per le Foxes con rete di Gray. Prima del fischio d'inizio, abbraccio collettivo a centrocampo durante il minuto di silenzio per tutti quelli del Leicester, rosa al completo e intero staff, a testa bassa e in preghiera, con Jamie Vardy con lo sguardo perso nel vuoto e il portiere Kasper Schmeichel in lacrime. A fine match ancora lacrime e dedica da parte di Schmeichel: «sono orgoglioso, è stata una settimana davvero dura per tutti. È stata una giornata emozionante e sono felice di aver ottenuto tre punti per lui. Non riesco a immaginare cosa stia passando la sua famiglia, abbiamo vinto per lui e la sua famiglia, speriamo di averla resa orgogliosa». In attesa della Juventus, il Manchester United è corsaro per 2-1 sul campo del Bournemouth. A firmare la rimonta degli uomini di Mourinho sono le reti di Martial e Rashford (al 92'), che hanno ribaltato il vantaggio dei locale con Wilson. Nelle altre partite di oggi, Felipe Anderson show, due gol e assist a ripetizione, nel match in cui il West Ham batte il Burnley per 4-2. Vince finalmente il Newcastle, 1-0 al Wartford dei Pozzo, mentre il solito Richarlison ne fa due e l'Everton regola il Brighton per 3-1.

