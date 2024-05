San Marino Calcio, ecco la nuova casa: Montanari ha acqusitato i terreni

Il San Marino Calcio ora ha la propria casa. A renderlo noto è proprio il club che sorge sul territorio italiano e che partecipa alla Serie D. Nela nota si legge: «Mercoledì 29 maggio 2024 sarà ricordata come una data storica per il nuovo San Marino Calcio. Il presidente Emiliano Montanari ha infatti sottoscritto l'acquisizione del terreno dove nascerà la nuova casa della società sammarinese. L'acquisto è stato eseguito tramite la ImmobilService SPA facente parte del gruppo Global Service SPA proprietario del club bianco-azzurro.

I fatti, come sempre, hanno seguito le parole pronunciate dallo stesso ing. Montanari al presidente della FSGC Marco Tura lo scorso 25 Aprile.

L'investimento complessivo, tra l'acquisto del terreno di oltre 53mila metri quadrati, la sistemazione dei campi e la realizzazione di tutte le opere progettate necessarie è stato stimato in poco più di 3 milioni di euro. I lavori inizieranno già nel prossimo mese di giugno per poter regalare un casa adeguata dove far allenare tutti i calciatori tesserati della società.

Questa operazione è la posa della prima pietra nella costruzione di un solido futuro per una squadra che in soli tre anni è passata, tra molte difficoltà, dall'Eccellenza alla semifinale play-off della Serie D. L'acquisizione, gestita in grandissima riservatezza, insieme al puntuale rispetto di tutte tappe dichiarate all'atto del definitivo subentro alla passata gestione, viene a testimoniare la serietà delle intenzioni della nuova proprietà nei confronti dei tifosi sammarinesi.

Costruire un San Marino Calcio solido nel tempo anche come aiuto e supporto per lo sviluppo del movimento calcistico sammarinese».