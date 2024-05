La Roma batte il Milan 5-2 in Australia: prima rete in giallorosso di Baldanzi e super gol di Hernandez

Il primo gol con la Roma di Baldanzi, uno spettacolare di Theo Hernandez e la rete di Angeliño per festeggiare il rinnovo del contratto. Esibizione doveva essere ed esibizione è stata in Australia tra Roma e Milan. Davanti a 60mila persone all’Optus Stadium di Perth l’amichevole di lusso è finita 5-2 a favore dei giallorossi, in rete Baldanzi, Abraham, Angeliño, Dybala e Azmoun. Per i rossoneri Theo Hernandez ed Okafor. Daniele De Rossi ha scelto la difesa a tre composta da Llorente, Smalling e Ndicka, a centrocampo Huijsen, Bove, Aouar e Angeliño, in attacco Dybala, Baldanzi e Abraham. Il Milan di Bonera è partito con Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez in difesa, Adli, Reijnders in mediana, Florenzi, Pobega, Jimenez sulla trequarti e Giroud in attacco. Ritmi lenti e compassati, soprattutto nel primo tempo durante il quale Baldanzi ha realizzato la sua prima rete in giallorosso da quando è arrivato alla Roma nella scorsa sessione di mercato invernale. Ha risposto Theo Hernandez con uno spettacolare tiro al volo da fuori area su cross dalla destra. È tornato al gol anche Abraham grazie a un assist di Angeliño dalla sinistra. L’esterno sinistro, fresco di rinnovo fino al 2028, ha trovato il 3-1 nel secondo tempo con un tiro sul secondo palo. Ha risposto dopo pochi minuti Okafor con un mancino da dentro l’area. In buona condizioni anche Dybala che avrebbe preferito essere con la nazionale argentina per disputare la Coppa America, ma ct Scaloni ha scelto di escluderlo. E allora ha giocato 82 minuti a Perth, il gol è arrivato al 57’: dopo aver provato a segnare direttamente da calcio d’angolo, ha riconquistato palla e tirato dalla destra in area. Ha chiuso la partita Azmoun con un gol da fuori area. Sul finale incrocio dei pali di Jimenez. Ha trovato spazio per otto minuti più recupero anche Almaviva, il giovane che il 28 maggio del 2017 ha ricevuto simbolicamente la fascia di capitano da Francesco Totti il giorno del suo addio al calcio.

