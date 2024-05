Fiorentina, la Conference League è ancora stregata: ad Atene l'Olympiacos vince 1-0, decide El Kaabi al 116'

Una beffa atroce per la Fiorentina. Ad Atene i viola perdono 1-0 contro l’Olympiacos e piangono lacrime amare per il secondo anno di fila, dopo il ko di Praga nel 2023 contro il West Ham. Stavolta la sconfitta arriva a quattro minuti dalla fine dei supplementari. Decide il solito El Kaabi, che segna il gol stagionale numero 35, l’undicesimo in Conference. Per la prima volta una squadra greca trionfa in Europa. Piange anche il Torino che non si qualifica alla prossima Conference e l’Italia non potrà avere nove squadre in Europa nella prossima stagione. Il primo tiro in porta è dell’Olympiacos. Progressione di Podence, Terracciano si rifugia in angolo. I greci battono il corner, ma conquista palla Kouamé e scappa su tutta la fascia, traversone per Nico Gonzalez, pallone in mezzo, ma la conclusione di Belotti è molto brutta. La Fiorentina sembra un po’ più coraggiosa rispetto agli avversari e al 10’ Milenkovic va in gol su assist di Biraghi, ma il difensore della viola è in fuorigioco e il vantaggio viene annullato. La più grande occasione del primo tempo capita sui piedi di Bonaventura. Il centrocampista riceve palla in area all’altezza del dischetto, ma tira troppo debolmente senza impensierire Tzolakis. Nella ripresa la gara è molto più equilibrata. Ancora una volta ad andare vicino al vantaggio è la squadra di Italiano: calcio d’angolo, testa di Milenkovic, ma il pallone si spegne sul fondo. Un’azione che riaccende la Fiorentina: Nzola si invola verso l’area greca, Dodò allunga, la palla arriva a Kouamé, che sbaglia clamorosamente il gol. È la terza occasione fallita dalla viola. A 10’ dalla fine la Fiorentina rischia tantissimo sul colpo di testa di Iborra, ma si va ai supplementari. Al minuto 116 segna El Kaabi e la Fiorentina piange ancora.

