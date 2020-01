Politano-Llorente, lo scambio è rimandato. De Laurentiis punta anche Mateta

La fumata bianca è rimandata. Inter e Napoli dovranno riaggiornarsi per provare a definire lo scambio Politano-Llorente. Al momento le due operazioni sono slegate, anche perché manca l'accordo sulla valutazione complessiva dell'affare. Il club nerazzurro chiede 25 milioni di euro più il prestito dello spagnolo, mentre il ds Giuntoli è fermo all'offerta di 20 milioni (2 più 18). Inoltre, il direttore sportivo azzurro deve ancora trovare l'intesa totale con l'entourage dell'esterno offensivo, sempre nei radar della Roma. Non solo Politano, il Napoli ha puntato anche Mateta, attaccante francese del Mainz.

A proposito di calciomercato tedesco, il Borussia Dortmund è in pressing su Emre Can. Il centrocampista tedesco della Juventus è in uscita.





