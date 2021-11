Milan, arriva il rinnovo di Stefano Pioli: ha firmato fino al 2023 con opzione per un altro anno

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli ha rinnovato il contratto con il Milan di un altro anno, fino al 2023. Con opzione per il 2024. Il tecnico rossonero, che era in scadenza il 30 giugno 2022, continuerà così il suo percorso alla guida del progetto del club di via Aldo Rossi. La firma – su un contratto di 3,5 milioni di euro – è arrivata insieme a tutta la dirigenza rossonera al completo: dal presidente Paolo Scaroni fino a Paolo Maldini, Frederic Massara e il Ceo Ivan Gazidis. Pioli ha preso in mano il club a ottobre del 2019, prendendo il posto dell’esonerato Marco Giampaolo, e ha riportato i rossoneri in Champions League dopo sette anni dall’ultima volta.

«L’ultima foto è la più fresca, la più bella perché è l’ultima ma mi auguro che dopo questo momento ce ne siano tante altre. Vogliamo essere ambiziosi e costruire qualcosa di importante». Così Gazidis: «È un processo step by step. Non è necessario pensare troppo avanti solamente con i sogni. Stefano ora va a Milanello per il lavoro e questo è fondamentale per il nostro progresso. Non parliamo troppo di sogni, parliamo di lavoro. Stefano è perfetto per rappresentare i valori del club». Infine, Maldini: «Noi non facciamo un contratto solo con l’allenatore Pioli, ma con l’uomo. C’è un rispetto assoluto e sintonia tra le parti».