Parma-Genoa 0-0 Diretta Prandelli fa debuttare il portiere Jandrei, ex Chapecoense

Parma-Genoa, al Tardini, è il secondo match del 27° turno di Serie A. Le 2 squadre arrivano alla sfida con gli stessi punti in classifica. Sono salite a quota 30 con i pareggi conquistati rispettivamente contro l'Empoli e il Frosinone. Prandelli fa debuttare l'ex portiere della Chapecoense Jandrei (Radu non convocato per influenza)Le formazioni ufficiali:PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Inglese, Siligardi. All. D'AversaGENOA (4-3-3): Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. All. Prandelli