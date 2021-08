Il Rieti a un passo da Lucas Scalon: nel 2016 scampò al disastro aereo della Chapecoense

Venerdì 6 Agosto 2021, 20:13

RIETI - Il Rieti vicino all'ingaggio del difensore Lucas Luiz Scalon. Il giocatore brasiliano, classe '95, le scorse due stagioni ha giocato nell'Atletico Fiuggi. Martedì prossimo tornerà in Italia per trovare l'accordo con il club amarantoceleste. Trattativa ben avviata, il dg Zavaglia spera di portarla a termine positivamente.

La storia

Ventisei anni da compiere il giorno dopo la prima di campionato, Lucas Luiz Scalon ha già fatto parlare di sé in quanto, oltre ad essere un ottimo difensore, nel 2016 quando indossava la maglia della Chapecoense, scampò alla tragedia aerea del 28 novembre - nella quale persero la vita 71 persone (6 superstiti) tra le quali 19 suoi compagni di squadra, i tecnici e 21 giornalisti - perché quel giorno non venne convocato per la finale d'andata della Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional di Medellin, in Colombia, perché il tecnico Caio Junior decise di adottare un normalissimo turnover. Lo stesso che, alla luce dei fatti, gli ha salvato la vita.