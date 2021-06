Paratici vicinissimo al Tottenham: atteso l'annuncio degli inglesi

Fabio Paratici si appresta a lasciare l’Italia. L’ex dirigente della Juventus ha infatti raggiunto un accordo col Tottenham, che lo ha scelto come responsabile del mercato del club. L'arrivo di Paratici a Londra non è legato a quello di Conte. Il motivo? Il rapporto tra i due non sarebbe più quello del periodo bianconero. Non solo: l'ex tecnico dell’Inter potrebbe decidere di stare fermo, in attesa della chiamata di un'altra società. Intanto, oggi, il dirigente 48enne ha salutato la Juventus. «Sono stati undici anni meravigliosi - le sue parole -, è stata una fortuna troppo grande per me passare dalla Juventus. Ho dato tutto quello che avevo e sono orgoglioso di come mi sono comportato».