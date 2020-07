MILAN



G. DONNARUMMA 7.5

Non può nulla sul tiro spettacolare di Rabiot e sul raddoppio firmato da Cristiano Ronaldo. Poi salva il Milan sul 3-2 con una parata provvidenziale su Rugani.



CONTI 6

Rischia poco, anche se il Milan avrebbe bisogno di qualcosa in più in attacco.



KAJER 6

Rischia di combinarla grossa sul secondo gol juventino, ma è l’unica pecca.



ROMAGNOLI 6

Anche lui disarmante sul gol di Cristiano Ronaldo, ma non si scompone.



THEO HERNANDEZ 5.5

Rabiot lo salta con troppa facilità.



BENNACER 6

Dovrebbe toccare tanti palloni, ma a volte è in ritardo.



KESSIE 7.5

Quando Higuain ha il pallone, lui va sbranarlo. Segna il gol del pareggio. Rinato.



SAELEMAEKERS 5

Ha sicuramente qualità importanti, ma stavolta fa un passo indietro rispetto alle ultime gare.



REBIC 7.5

Entra nell’azione del rigore quando Bonucci alza il gomito su un suo colpo di petto. Chiude il match con il 4-2.



PAQUETÀ 5

Si vede solo con il pallone a Ibrahimovic nel recupero del primo tempo. Troppo poco.



IBRAHIMOVIC 6.5

C’è a fine primo tempo quando va in gol, ma è in fuorigioco. Freddo su rigore quando accorcia le distanze.



CALHANOGLU 6.5

La sua presenza si sente, eccome.



BONAVENTURA 7

Suo l’assist per il quarto gol del Milan siglato da Rebic.



RAFAEL LEAO 7.5

Sta prendendo la bellissima abitudine di segnare.



PIOLI 8

Un capolavoro immenso. Siamo sicuri che il Milan può privarsi di lui?

JUVENTUS

SZCZESNY 5

Normale amministrazione fino al rigore, poi prende tre gol in 5 minuti, e infine il 4°, ha parecchie responsabilità, soprattutto sul terzo.

CUADRADO 5,5

Ottimo l’assist a Ronaldo da 40 metri, pessima la fase difensiva quando il Milan inizia a premere

RUGANI 4,5

Regge un tempo, poi naufraga miseramente sotto i colpi di Kessiè e Leao

BONUCCI 5

Causa il rigore con un fallo di mano, poi non la vede più: malissimo sul gol di Kessié, sbanda pericolosamente

DANILO 5

E’ il meno colpevole in difesa, ma non dà una mano ai compagni quando sono in difficoltà

BENTANCUR 6

Parte forte, si spegne alla distanza, non copre più la difesa quando serve

PJANIC 5,5

Dura mezza partita, Sarri lo sostituisce troppo tardi: nel secondo tempo è un’ombra

RABIOT 6,5

Finalmente il vero Rabiot, spacca la partita con una botta mancina imparabile. Ma non basta

BERNARDESCHI 5,5

Ci mette gamba e carattere, ma non riesce e tenere alti i suoi nel secondo tempo e serve a poco

HIGUAIN 5

Non era in condizione e si vede, molte palle perse, poche idee e nessun guizzo

RONALDO 6

Il suo gol sembrava aver chiuso la partita, nel finale assiste attonito a una rimonta inspiegabile. L’ultimo a mollare.

ALEX SANDRO 4,5

Innesca il quarto gol con un cambio gioco folle

MATUIDI 5

Entra e non incide minimamente

RAMSEY 5

Non ha il cambio di passo che serve alla Juve

DOUGLAS COSTA 5

Fa pochissimo

MURATORE NG

SARRI 5

Cambi tardivi, ha la partita in mano ma la butta via, dando qualche speranza in più di prima alla Lazio

