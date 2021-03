28 Marzo 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 2 minuti)







Pagelle Bulgaria-Italia

DONNARUMMA NG

Gestisce senza soffrire.

FLORENZI 5,5

Il piede sembra caldo. Mette un bel cross, poi basta. La catena non funziona granché, alla fine se ne sta sulle sue. Calando via via.

BONUCCI 6

Centounesima presenza. Carica. Deliziosa la palla per Immobile, che però non fa gol. Dietro si rischia poco,

ACERBI 6

Si adagia al fianco dell’esperto Bonucci. Esperto vicino all’esperto. Surplace.

SPINAZZOLA 6,5

Gioca sempre al di là della metà campo azzurra. Uno contro uno continuo con Cicinho, che spesso si lascia superare. Più tosto il confronto, nella ripresa, con Karagaren. Comunque corre tanto, come mesi fa. Sempre incisivo, sorridente, fino alla fine.

BARELLA 5

Torna titolare e cerca di regalare al reparto tutta la sua energia. Un reparto che non fa della forza fisica la sua arma migliore e lui è meno lucido del solito. Correre, dunque, è l’unica soluzione, ma spesso lo fa a vuoto. Poche soluzioni con Florenzi e Chiesa.

SENSI 5,5

Non ha il ritmo di un tempo, troppi gli infortuni patiti e troppo lunghe le convalescenze. Il giocatore c’è, deve ricominciare a crederci lui stesso. Fiducia, in attesa di un risveglio.

VERRATTI 6

L’andamento lento lo penalizza, lui non riesce a cambiare passo, nonostante l’alta qualità. Il guizzo nell’azione del raddoppio, usando il compare Insigne. Qualità.

CHIESA 5,5

Pochi spunti, poche sponde, si perde un po’. A destra si gioca poco, specie nel primo tempo. Ininfluente.

BELOTTI 7

Si procura astutamente il rigore (era più netto il secondo, non fischiato nella ripresa) e lo trasforma, sbloccando una partita tosta. Sette reti con Mancini, è il principe dei marcatori azzurri in questa fase. Nella ripresa si mangia il 2-0.

INSIGNE 6,5

All’attenzione, l’imbucata per Belotti in occasione del rigore, decisivo, poi inventa la giocata per la rete di Locatelli.

LOCATELLI 7

La prima così e cosi, la seconda, entra dalla panchina e firma un gran gol. Applausi. Marcatore numero 28 con Mancini.

DI LORENZO 6

Ne ha e spinge.

BERNARDESCHI 5

Si fa ammonire.

IMMOBILE 5,5

Si mangia un gol e ne sfiora un altro.

PESSINA NG

MANCINI 6,5

La mission era vincere e segnare tanto. Traguardo raggiunto più o meno a metà.