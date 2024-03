Roma, Tiago Pinto: «De Rossi ha chiesto di restare. Addio Mourinho? Ecco come ci siamo sentiti»

L'addio di Mourinho, gli ultimi giorni alla Roma e l'approdo di De Rossi sulla panchina giallorossa. Questo e altro nell'intervista esclusiva di Tiago Pinto a Sky Sport, con l'ex general manager che ha raccontato la sua esperienza come dirigente dei giallorossi. L'addio alla società è arrivato il 3 febbraio, pochi giorni dopo la fine del calciomercato, ma l'annuncio della separazione era arrivato già un mese prima. Il portoghese, infatti, ai margini dell'inizio della finestra invernale dei trasferimenti, aveva sorpreso tutti i tifosi giallorossi con le dichiarazioni sul suo addio. L'emittente televisiva ha reso disponibile uno stralcio delle dichiarazioni del'ex Benfica e Roma, con l'intervista che sarà pubblicata in esclusiva a partire dalle 20.30.

Infortunio Azmoun, torna a Roma dopo lo stop con l'Iran: come sta e quante partite salta

La prima domanda è legata all'addio di Mourinho: «Quello è stato un giorno molto difficile per tutti. Io sono ancora giovane, non so se i direttori sportivi più anziani gestiscono in modo diverso. Io nel momento in cui si deve licenziare un allenatore sono morto». Poi, il gm ha continuato su De Rossi: «Non possono mettermi nei panni di un dirigente della Roma, ovviamente Daniele sta facendo molto bene; è una persona spettacolare. Mi ha sorpreso la consapevolezza che lui ha di quanto costa essere allenatore. Mi ha chiesto di restare, noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche prima del suo arrivo».