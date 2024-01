Osimhen contro l'agente di Kvara: «Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca». Ecco cosa è successo

Victor Osimhen continua ad essere al centro delle questioni in casa Napoli. L'attaccante nigeriano si è scagliato contro l'agente del compagno di reparto Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, in merito alle dichiarazioni di quest'ultimo. Il procuratore di Kvara infatti ha parlato a Sport1 Georgia, soffermandosi sul futuro del suo assistito ma anche di quello di Osimhen: «Ha firmato un nuovo contratto ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Lo dico adesso, Osimhen andrà a giocare in Arabia Saudita questa estate. Kvara invece non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno per un miliardo».

Le dichiarazioni di Jugeli non hanno per nulla fatto piacere a Victor Osimhen che non ha fatto attendere la sua risposta tramite una storia sul proprio profilo Instagram con parole piuttosto pesanti e dirette: «Caro Mamuka Jugeli, sei un rifiuto umano e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo ragionamento. Testa di c...! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca».