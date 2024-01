Roma, Pellegrini e Llorente in forte dubbio nel derby. Calciomercato, gennaio decisivo

Roma in emergenza totale nel derby. José Mourinho potrebbe cominciare la stracittadina senza Llorente e Pellegrin. Entrambi hanno riportato un infortunio dopo la gara contro l’Atalanta. Lo spagnolo ieri si è sottoposto a esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni all’adduttore, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. Così come il capitano che ha subito una forte contusione alla schiena. Oggi possibile risonanza magnetica e provino per testare le condizioni, ma non è certo che riesca a cominciare dal 1’.

Dunque, Mourinho dovrà affidarsi a Huijsen in difesa, il giovane diciottenne di proprietà della Juventus che ha giocato il suo primo mezzo tempo in Serie A con la Roma.

Con lui Mancini e Kristensen. A centrocampo Cristante e Bove con Paredes in mediana, sulle fasce Karsdorp e Zalewski, mentre in attacco Dybala e Lukaku.

Sarà un gennaio di scelte per la proprietà che, oltre a trovare l’accordo con il nuovo direttore sportivo (Tiago Pinto lascerà Trigoria il 3 febbraio), dovrà uscire allo scoperto sul contratto di Mourinho. Il portoghese ha dichiarato di voler restare nella Capitale e i Friedkin potrebbero accontentarlo prolungando l'accordo (in scadenza il 30 giugno) per un’altra stagione. Ma ancora non hanno sciolto le riserve. C’è poi il mercato da portare avanti. Il progetto è di cedere Spinazzola o Renato Sanches e sfruttare il posto libero per ingaggiare un difensore o un altro centrocampista. L’esterno, in scadenza di contratto al 30 giugno, piace all’Aston Villa in Premier League e in Arabia Saudita. Se troverà l’accordo per partire già a gennaio, i giallorossi potranno investire su un rinforzo. Piace Caglar Soyuncu dell’Atletico Madrid, ma il Fulham sarebbe pronto ad offrire 20 milioni. L’alternativa, riportano dalla Francia, è Alexsandro Ribeiro del Lille, difensore brasiliano di 24 anni.