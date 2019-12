Nzonzi messo fuori squadra dal Galatasaray: comportamento indisciplinato

Problemi per Steven Nzonzi in Turchia. L’avventura al Galatasaray non sta proseguendo bene. Il club turco ha infatti comunicato che il centrocampista francese è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato a causa di un comportamento indisciplinato durante l’allenamento. Nzonzi sembrava aver trovato il feeling giusto con la piazza, dichiarando addirittura di essere contentissimo della nuova avventura e di non aver intenzione di tornare in Italia, ma poi il rendimento è andato a calare. Anche i media turchi hanno iniziato a puntare il dito verso il rendimento del francese, fino a definirlo persino “depresso” dopo la sostituzione nella partita di Champions con il Real Madrid persa poi 6 a 0 dal Galatasaray. Ultimo aggiornamento: 18:21





