Covid Napoli, tutti negativi i tamponi: contagiati solo Zielinski e Elmas

Arriva il tanto atteso esito dei tamponi in casa Napoli, un esito che lascia ancora nella paura il club azzurro, che fa registrare un'altra positività al covid dopo quelle di Piotr Zielinski e Eljif Elmas venute a galla prima del caos di Juventus-Napoli. «Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19», si legge dal primo comunicato del club.

Covid, positivo Paolo Dal Pino: il presidente della Lega di serie A ha febbre e tosse. Gravina in autoisolamento

In casa Genoa intanto 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di Covid 19 in casa Genoa. A comunicarlo è lo stesso club rossoblù confermando che «i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff» . I tamponi effettuati ieri hanno altresì confermato ancora la positività dei primi dieci giocatori che erano risultati positivi la scorsa settimana. Sono Perin, Schone, Cassata, Lerager, Melegoni, Pellegrini, Pjaca, Radovanovic, Zappacosta e Marchetti.

