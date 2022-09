Spalletti verso Lazio-Napoli: «Sarri propone un calcio di qualità, dobbiamo ritrovare il nostro gioco»

NAPOLI - Una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. Il Napoli dovrà archiviare l’1-1 del Maradona contro il Lecce già domani sera all’Olimpico contro la Lazio. L’obiettivo non è dei più semplici: “Affrontiamo un avversario che ha il nostro stesso valore. Sarri ha grandi qualità, lo dimostra il suo calcio. Ha un sistema rigido come il 4-3-3, però poi i moduli cambiano nel corso della partita. Se la Lazio gioca al massimo, per noi sarà difficile eventualmente trovare gli spazi per essere pericolosi. Sarà una sfida complicata”.

GLI OBIETTIVI. Spalletti è stato molto criticato per la formazione presentata contro il Lecce: i sei cambi hanno un po’ snaturato il Napoli: “I nuovi si stanno inserendo bene, ma dobbiamo farli giocare. Questo mi sembra ovvio. Stanno migliorando, ma ci vuole ancora tempo”. L’allenatore azzurro predica calma per quanto riguarda gli obiettivi: “Mi sembra che il clima sia lo stesso dello scorso campionato: o si vince oppure si fallisce. Ma siamo cambiati tanto e tale aspetto non può essere tralasciato. Avete presente i giocatori andati via? Sono soddisfatto del mercato, ma avremo bisogno di un po’ di tempo per tornare a quel livello. Il gruppo dello scorso campionato reagiva subito dopo una brutta prestazione, vedremo cosa accadrà. Di sicuro, noi siamo il Napoli e dobbiamo restare in alto in classifica. E’ questo il nostro traguardo. Per il resto non posso promettere nulla”.

LA FORMAZIONE. Spalletti potrebbe tornare al 4-3-3. Raspadori e Ndombele torneranno in panchina: “Deciderò domani, ora non posso dirlo. Ieri praticamente la squadra non si è allenata. Voglio comunque parlare dei nuovi. Raspadori è un attaccante duttile. Può fare la prima punta, l’esterno ma anche la mezz’ala e il trequartista. Sono convinto che anche Ndombele sia forte: ha velocità di pensiero nelle linee di passaggio. Deve solo salire di livello e giocare ogni tanto. Kim? E’ una certezza, lo è diventato in poco tempo. Mi è piaciuto molto il suo inserimento. Migliorerà ancora”. Proprio come tutto il Napoli. Parola di Luciano Spalletti.