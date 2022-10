Napoli, Spalletti torna all'Olimpico: «Sempre bello giocare a Roma. Mou? Siamo amici. Affronteremo i giallorossi senza snaturarci»

NAPOLI – Rispetto massimo per la Roma che è una parte importante del suo passato, ma nessuna paura. Il Napoli affronterà i giallorossi domani sera all’Olimpico mettendo in evidenza tutte le doti di una squadra che offre un buon calcio. E’ questa la strada giusta secondo Luciano Spalletti: “Non possiamo certo snaturarci, sarebbe un errore”.

Ritroverà da avversario Mourinho: “E’ un allenatore di quelli tremendissimi – spiega – lui mi saluta come un amico e io faccio altrettanto. Conosciamo la forza della Roma. Ha una classifica importante ed è temibile sui calci piazzati. Risponderemo con le nostre qualità, se abbiamo sempre il pallone, non concederemo ai giallorossi troppe punizioni pericolose. Potremmo ovviamente modificare anche qualcosa senza snaturarci dal punto di vista tattico. Giocheremo come abbiamo sempre fatto. Concentriamoci sulle nostre doti”.

Il ritorno all’Olimpico è sempre speciale per Spalletti: “Non so cosa accadrà dentro lo stadio, ma sono sempre felice quando gioco a Roma. Ho tanti amici che ho sentito anche questa settimana”. Il Napoli non vuole fermarsi dopo dieci vittorie consecutive. Vietato, però, considerarla una sfida decisiva: “Ne abbiamo affrontate tante. Abbiamo già vinto contro la Lazio, ma mi vengono in mente pure i successi contro Rangers, Ajax e Milan. Queste vittorie ci hanno dato consapevolezza e noi vogliamo proseguire così”.

LA FORMAZIONE. Non ci sarà Frank Anguissa: “Non è corretto rischiarlo e sarebbe un segnale sbagliato anche nei confronti di chi si è allenato bene nel corso di questa settimana”. Toccherà nuovamente a Ndombele che ha avuto un rapporto particolare con Mourinho durante l’esperienza comune al Tottenham. Davanti Osimhen scalpita per una maglia da titolare: “Potrebbe essere preso in considerazione. Ha fatto due buoni spezzoni contro Ajax e Bologna, quindi la possibilità c’è”. Il ballottaggio con Raspadori resta, ma il numero 9 spera di spuntarla. Confermato Kvaratskhelia: "Non si farà condizionare dai tanti elogi, è molto sereno e tranquillo. Lo ha dimostrato pure calciando il rigore contro l'Ajax".