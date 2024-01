Lavezzi si ferisce con le forbici durante una crisi mistica: cosa è successo all'ex del Napoli

Nuove rivelazioni sullo stato di salute di Ezequiel Lavezzi, ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, che nei giorni scorsi era stato ricoverato. Si è parlato di tossicodipendenza e poi di una lite in cui lex esterno sarebbe stato accoltellato. Come rivela invece in una tv argentina Luis Ventura, giornalista sudamericano, el Pocho avrebbe avuto una crisi mistica: «sentiva voci e rivolgeva lodi a Dio».

Lavezzi, la droga e il ricovero: cosa è successo davvero? Il fratello nega tutto: «Dorme a casa»

Cosa è successo

In uno stato di evidente alterazione e nela convinzione che qualcuno lo stesse cercando, Ezequiel aveva preso delle forbici con cui si sarebbe ferito nella confusione. Il fratello, infatti, aveva cercato di intervenire per tranquillizzarlo, ma non è riuscito a evitare che l'ex giocatori si facesse del male. L'ennesima notizia che arriva in questi giorni e che sta facendo preoccupare i tifosi del Napoli e tutti i suoi fan.