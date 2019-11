Cori contro i napoletani dei romanisti, gara sospesa per un minuto

Cori discriminatori dei tifosi della Roma nei confronti di quelli del Napoli. Insistenti da parte della curva Sud. "E sembra che lui dorma come l'Etna e Stromboli, e invece il mio sogno esaudirò, Vesuvio erutta tutta Napoli distrutta" cantano sulle note di Free from desire. Come da regolamento l'arbitro Rocchi chiede prima allo speaker dell'Olimpico di avvertire i tifosi. I cori però continuano e così, al minuto 24 del secondo tempo, il fischietto di Firenze raduna le squadre a centrocampo interrompendo la gara per circa un minuto.

«Intanto i cori all'Olimpico sul Vesuvio che erutta tutto bene, no? Si possono fare, giusto?». Così il deputato dem Filippo Sensi critica ironizzando sui cori anti-Napoli all'Olimpico.

Ultimo aggiornamento: 16:44

