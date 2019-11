Roma-Napoli 0-0 La Diretta Formazioni ufficiali: Fonseca sceglie Cetin, Ancelotti con Manolas e Rui

Si apre con l'interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della graduatoria grazie alla vittoria di Udine per 0-4 nel turno infrasettimanale proprio a discapito dei partenopei, i quali dal canto loro vivono un difficile momento di forma dopo aver pareggiato mercoledì scorso al San Paolo per 2-2 contro l'Atalanta.

Roma-Napoli, formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. ALL.: C.Ancelotti (in panchina D.Ancelotti).

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

