Kvaratskhelia, De Laurentiis smentisce il rinnovo: «Sono tutte ca...te, ha quattro anni di contratto»

Per un Osimhen che rinnova, c' un Kvara in attesa. Ma il prolungamento del georgiano non sembra essere all'ordine del giorno in casa Napoli. Dopo la cocente sconfitta contro la Lazio, la società è voluta intervenire circa le voci di presunte trattative per il rinnovo e l'adeguamento del contratto di uno dei suoi giocatori più talentuosi, assoluto protagonista della cavalcata che ha riportato, lo scorso anno, lo scudetto sotto al Vesuvio.

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023

«Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia», ha scritto il club azzurro sul proprio profilo social, «si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli». Una chiusura netta a ogni margine di trattativa e un messaggio chiaro al giocatore, che in estate era stato al centro di diverse voci di mercato.