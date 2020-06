© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPINA 7Il primo gol (subito) del post Covid è suo. Ed è un gollonzo, la palla gli passa tra le gambe. Poi, grande parata su Candreva e ottimo semiassist per Insigne-Mertens per l’1-1. Salva nel finale su Eriksen.DI LORENZO 5,5Che fatica, specie in avvio, contro Young. Prende le misure.KOULIBALY 6Disorientato. Lautaro sguscia e a volte va in difficoltà, pur non concedendo granché. Affaticato.MAKSIMOVIC 6,5Concede qualcosa di troppo a Lukaku in avvio. Cresce nel tempo, risultando uno dei migliori.HYSAJ 5Gattuso lo preferisce a Rui, forse scelta non proprio illuminata.ZIELINSKI 6Giochini di prestigio e idee chiare. Ma non in condizione eccellente.DEMME 6,5Tanta sostanza e buona qualità. Sempre nel vivo del gioco.ELMAS 5,5C’è e si vede. Poi sparisce.POLITANO 5Qualche buona iniziativa. Spesso è stoppato.MERTENS 7,5Non è al meglio ma è decisivo, come sempre. Giocatore a tutto campo, falso nove ma giocatore vero. Il gol numero 122 lo porta ad essere il re dei bomber, suoperato anche Hamsik. E contro l’Inter poi, la squadra che stava per sposare. Ma ha sposato Napoli, che lo chiama “Ciro”.INSIGNE 6,5Suo l’assist per Mertens. Gioca in verticale, pensa in verticale. Buona condizione.RUIZ 6Intercetta, difende e riparte. Perde un pallone pericoloso.CALLEJON 6Entra con dignità.MILIK 6Tiene impegnati i centrali.ALLAN NGYOUNES NGGATTUSO 6,5La finale è un premio, se la merita