Napoli-Monza, diretta alle 18.30. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli fa il suo esordio stagionale allo stadio Maradona: dopo la vittoria per 5-2 contro l'Hellas Verona nella prima giornata di campionato, alle 18.30 gli azzurri di Spalletti ospitano la neopromossa Monza. I partenopei arrivano con il vento in poppa non solo per l'ottimo esordio ma soprattutto per il mercato che negli ultimi tre giorni ha regalato a Spalletti Simeone, Ndombele e Raspadori, tutti convocati.

APPROFONDIMENTI LA CONFERENZA Spalletti: «Abbiamo meno esperienza» CALCIO Napoli, ecco Raspadori e Simeone IL COLPO Preso Ndombele SPORT Video SERIE A Verona-Napoli, Osimhen esulta e fa una foto ai tifosi in curva

Segui Napoli-Monza in diretta

Napoli-Monza, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F. Ranocchia, D'Alessandro; Caprari, Petagna. All.: Stroppa. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Caldirola, Marrone, Bondo, Colpani, Sensi, Pessina, Machin, Molina, Gytkjaer, S. Vignato, Ciurria.

Dove vedere Napoli-Monza in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 18.30; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.