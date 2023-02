Lazio, probabile formazione in vista del Napoli: altra frattura per Pedro, assente Hysaj

Dopo la vittoria contro la Sampdoria la Lazio torna in campo a Formello, ma per Sarri c'è subito una sorpresa. Dopo l'operazione al setto nasale per Pedro ci sono stati altri problemi in seguito al match contro i blucerchiati. A renderlo noto è stata la società stessa tramite i propri canali ufficiali: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez - si legge - ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra. Al giocatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano».

Le ultime dal centro sportivo di Formello

Altro rallentamento per lo spagnolo per il quale Sarri incrocia le dita in vista di Napoli dove comunque dal 1' dovrebbe tornare Zaccagni nel tridente con Immobile e Felipe Anderson. Da monitorare poi le condizioni di Hysaj, stamani rimasto nelle strutture interne del centro sportivo nonostante ieri sera non abbia giocato dal 1'. Stamani i titolari hanno svolto il classico scarico, mentre gli altri subentrati (e chi non ha giocato) si sono disimpegnati in un lavoro atletico e tecnico. Da domani pomeriggio inizieranno le prove tattiche alle quali parteciperanno regolarmente Romagnoli e Radu, rientrati in gruppo.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Indisponibili: Raspadori.

Diffidati: Kim.

Squalificati: Mario Rui.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Marusic, Cataldi.

Squalificati: Casale.