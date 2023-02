Lazio a Napoli senza Casale, ma Sarri si gode il rientro di Romagnoli

Nonostante le sembianze di una partita stregata, alla fine la Lazio riesce a ottenere i tre punti contro la Sampdoria. Un balzo importante, a sole due lunghezze dal secondo posto in classifica, per questo Sarri dopo il triplice fischio non bada troppo alla forma: «Abbiamo sbagliato tanto sotto porta, ma a livello di atteggiamento la squadra mi è piaciuta. Stiamo diventando più cattivi e determinati. Il miglioramento l’ho visto perché prima non ci rialzavamo se prendevamo gol, ora perlomeno non lo subiamo».

Lazio, riecco Romagnoli contro il Napoli

Il tecnico è soddisfatto e approccia l’avvicinamento alla sfida contro il Napoli con la squadra al completo. Servirà il miglior assetto per confrontarsi con i partenopei. Spalletti sta dominando la Serie A e sta diventando temibile anche a livello europeo. Non sarà semplice arginare Kvaratskhelia e Osimhen, entrambi capaci di mettere a segno 29 gol in campionato (10 l’esterno e 19 la punta). Ecco perché in casa Lazio sarà vitale il rientro di un pilastro della difesa come Romagnoli, protagonista di 13 clean sheet sui 17 portati a casa dal club capitolino.

Le pagelle di Lazio-Sampdoria: Sergey non gira, Felipe Anderson scatta, Immobile a vuoto

Il centrale e i biancocelesti soffrono al Maradona

L’exè reduce dal primo infortunio della stagione che ha interrotto una serie che ricordava i ritmi del 2019-20 per Alessio. L’arrivo alla Lazio è stata una cura sia per i fastidi dovuti alla pubalgia che per la condizione mentale dopo un anno e mezzo vissuto tra campo e panchina. Conil numero 13 ha trovato il modulo e l’atteggiamento tattico giusto per esaltare le sue capacità, ma adesso arriverà l’esame più difficile. La sfida contro ilsarà anche quella tra due delle tre squadre (Juve compresa) del nostro campionato che portano a casa più clean sheet, ma la Lazio non esce vincente dalin A dal maggio 2015 e addirittura senza prendere gol dal novembre 2011. Riuscirci contro il miglior attacco delle top 5 leghe europee non sarà impresa semplice anche con Romagnoli, vittorioso in Campania solo una volta in carriera.