Martedì 28 Febbraio 2023, 07:30

PROVEDEL 6,5

Nel primo tempo corre solo un pericolo, quando davanti a lui si presenta Cuisance, ma la conclusione viene deviata in angolo da Marusic. Bravo quando blocca il tiro di Gabbiadini. Nel finale dà sicurezza al reparto.

LAZZARI 5,5

Macina chilometri su chilometri come una vera macchina da corsa. A destra non si ferma mai, ben smarcato da Felipe Anderson in diverse occasioni. Ma sbaglia sempre il cross. Non in una delle sue serate migliori.

CASALE 6,5

Inizialmente dalle sue parti la Sampdoria crea pochi pericoli. Sta acquisendo sicurezza dimostrandosi un difensore sul quale fare affidamento. Rimedia un giallo che purtroppo gli farà saltare per squalifica il big match contro il Napoli.

PATRIC 6

Tiene a bada il tandem offensivo della Sampdoria, cercando di giocare in maniera tranquilla e senza sbavature. Nella ripresa i blucerchiati spingono di più e lui ogni tanto sbanda.

MARUSIC 5,5

Provvidenziale quando si immola sul tiro di Cuisance. Quando sale, cerca di creare scompiglio nella retroguardia avversaria, ma non sempre ci riesce. A inizio ripresa, però, regala un pallone a Gabbiadini e sbaglia un gol.

MILINKOVIC-SAVIC 5,5

Inizia con due errori banali, che non fanno parte del suo succulento repertorio tecnico. Cerca di riprendersi poco alla volta, nonostante la pressione di Rincon, ma è a tratti lento quando deve accelerare.

CATALDI 5,5

Cerca di costruire il gioco e alimentare le manovre offensive della Lazio. Non sempre va tutto alla perfezione. I centrocampisti della Sampdoria non gli lasciano tregua.

FELIPE ANDERSON 6,5

Va a prendersi il pallone nella propria metà campo, con Maurizio Sarri che lo vorrebbe più avanti. Poi sul finire del primo tempo scalda Audero, che respinge la sua conclusione in maniera alquanto goffa.

PEDRO 6,5

Corre molto e non si ferma mai. Non è facile da marcare. A inizio match va al tiro dopo aver difeso caparbiamente il pallone e a pochi istanti dall'intervallo colpisce il palo da posizione quasi impossibile. Sarri lo toglie ad inizio ripresa quando si accorge che non ne ha più.

VECINO 6

Prende il posto di Cataldi e non è uno che si intimorisce in gare ostiche come queste. Tanto da beccarsi, appunto, un giallo. Appare impreciso in qualche disimpegno.

ZACCAGNI 6

Fa rifiatare un buon Pedro e fa bene. Perché è sempre nel vivo del gioco biancoceleste.

SARRI 6,5

La sua Lazio non riusciva a sbloccare il risultato sia per meriti della Sampdoria sia per i tanti errori dei suoi. Immobile si divora tre gol a due passi da Audero. E anche Marusic spreca una buona occasione. Poi, si inventa tutto Luis Alberto.

